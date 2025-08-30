7 büyük küresel şirket 3 ayda 143 milyar dolar kar etti





KÂR YÜZDE 27,6 ARTTI





TESLA, KARI DÜŞEN TEK ŞİRKET OLDU





AMAZON GELİRDE ZİRVEDE





SERMAYE HARCAMALARINDA META ÖNE ÇIKTI





HİSSE BAŞINA KÂRDA META ZİRVEDE

Son yıllarda ABD borsalarında teknoloji ağırlıklı büyük şirketleri tanımlamak için kullanılan “Muhteşem Yedili”, endeksler üzerindeki ağırlıklarıyla piyasaların yönünü belirleyecek kadar etkili konumda bulunuyor.Geçen yılın aynı döneminde toplam 112,1 milyar dolar olan net kar, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 27,6 artışla 143 milyar dolara ulaştı.Şirketlerin toplam geliri ise 551,4 milyar dolar oldu. Bu rakam önceki çeyreğe göre %6,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise %15,4 artış gösterdi.Sermaye harcamaları (CapEx) da bu dönemde yıllık bazda %66,1 artarak 96,8 milyar dolara çıktı.İkinci çeyrekte en yüksek net karı 28,2 milyar dolarla Alphabet elde etti. Onu 27,2 milyar dolar ile Microsoft, 26,4 milyar dolar ile Nvidia ve 23,4 milyar dolar ile Apple izledi.Meta 18,3 milyar dolar, Amazon 18,2 milyar dolar, Tesla ise 1,2 milyar dolar kar açıkladı. Böylece toplam net kar 143 milyar dolar oldu.Çeyreklik bazda en yüksek kar artışını %186,6 ile Tesla yakaladı. Tesla’yı %40,7 ile Nvidia, %10,2 ile Meta, %6,1 ile Amazon ve %5,5 ile Microsoft takip etti. Aynı dönemde Alphabet’in karı %18,4, Apple’ın karı ise %5,4 azaldı.Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek kar artışı %59,2 ile Nvidia’da gerçekleşti. Onu %36,2 ile Meta, %34,7 ile Amazon, %23,6 ile Microsoft, %19,4 ile Alphabet ve %9,3 ile Apple izledi. Yıllık bazda kar kaybı yaşayan tek şirket Tesla oldu. Tesla’nın net karı geçen yılın 2. çeyreğinde 1,4 milyar dolardan %16,3 düşüşle 1,2 milyar dolara indi.Net gelir tarafında ikinci çeyrekte 167,7 milyar dolar ile Amazon ilk sırada yer aldı. Amazon’u 96,4 milyar dolarla Alphabet, 94 milyar dolarla Apple, 76,4 milyar dolarla Microsoft, 47,5 milyar dolarla Meta, 46,7 milyar dolarla Nvidia ve 22,5 milyar dolarla Tesla takip etti.Çeyreklik gelir artışında en fazla yükselen şirket %16,3 ile Tesla oldu. Geliri gerileyen tek şirket ise %1,4 düşüşle Apple oldu.Uzun dönemli sermaye harcamasında liderlik 32,2 milyar dolarla Amazon’un oldu. Amazon’u 22,4 milyar dolarla Alphabet, 17,3 milyar dolarla Meta, 17,1 milyar dolarla Microsoft, 3,5 milyar dolarla Apple, 2,4 milyar dolarla Tesla ve 1,9 milyar dolarla Nvidia izledi.Sermaye harcamalarındaki artışa bakıldığında %118,8 ile Meta ilk sırada yer aldı. Onu %93,9 ile Nvidia, %82,7 ile Amazon, %70,2 ile Alphabet, %60,9 ile Apple, %23,1 ile Microsoft ve %5,4 ile Tesla takip etti.Hisse başı karda bu yılın ikinci çeyreğinde zirveye 7,3 dolar ile Meta oturdu. Onu 3,7 dolarla Microsoft, 2,3 dolarla Alphabet, 1,7 dolarla Amazon, 1,57 dolarla Apple, 1,1 dolarla Nvidia ve 0,36 dolarla Tesla izledi.Çeyreklik bazda en yüksek hisse başı kar artışını %176,9 ile Tesla gerçekleştirdi. Tesla’yı %40,3 ile Nvidia, %10,5 ile Meta, %5,6 ile Amazon ve %5,5 ile Microsoft takip etti. Bu dönemde Alphabet’in hisse başı karı %18, Apple’ın ise %4,8 düştü.