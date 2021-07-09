Samanyolu Haber /Gündem / 7 dolara aldıkları Çin aşısını 12 dolara devlete sattılar /09 Temmuz 2021 10:28

7 dolara aldıkları Çin aşısını 12 dolara devlete sattılar

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sinovac aşısının dozunu aracı firma Keymen İlaç’ın 7 dolara aldığını Türkiye Cumhuriyeti'ne ise 12 dolara fatura ettiğini söyledi. Şirketin aşının dozundan 4-5 dolar kazandığını iddia ederek, “50 milyon doz aşıda kazanç 200 milyonu buluyor” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sinovac aşısı ve aracı firma Keymen ile ilgili iddialarda bulundu. Emir, Sinovac aşısında Keymen İlaç'ın aracı kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı'nın “10 yıllık distribütör ve bu firma üzerinden almak zorundaydık” dediğini, oysa Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) Mart ayında 3 kez doğrudan alım yaptığını duyurdu.

"Doz başına 5 dolar kazanılacağı zaman Keymen alıyor”

Haziran ayında da aşıda 1 dolara yakın bir fiyat artışına gidildiğini belirten Emir, DMO ve Keymen alımlarında ortaya çıkan bir özelliğe dikkat çekti. Emir, “Tanklar halinde gelip şişeleneceği zaman Keymen, flakon şeklinde olduğunda DMO üzerinden alınıyor. Doz başına 5 dolar kazanılacağı zaman ne hikmetse Keymen alıyor” dedi. Emir, şunları söyledi:

"25 Ocak 2021'de düzenlenen konşimento belgesini gösteriyorum. Alınan aşılar Keymen firması beyannamesi. 3 bin litre tank halinde geliyor. Burada ödenen 42 milyon dolar. Firma Çin'den 7.38 dolara alıyor, 12 küsur dolara Türkiye Cumhuriyeti'ne fatura ediyor. Doz başına yaklaşık 4-5 dolar arası bir para kazanıyor. Yaklaşık 50 milyon doz aşıda kazanç, 200 milyon doları buluyor.

19 Haziran'da ithalat yapıyor firma. 3 bin litre aşı girişi söz konusu, rakam 48 milyon dolar civarında. Yani aşının fiyatı dolar bazında artıyor. Türkiye, 7 dolardan 8.06 dolara çıkmış Sinovac dozuyla karşı karşıya."
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