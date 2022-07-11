7 gardiyana işkence davası: Tutukluyu müşahede odasında dövdüler

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan infaz koruma memurları hakkında iki farklı adli soruşturma nedeniyle dava açıldı. İddianamelerde adı geçen infaz koruma memurların yargılanmasına adli tatilden sonra başlanacak.







İLK SORUŞTURMADA 2 MEMURA DAVA AÇILDI

Adalet TV‘de yer alan habere göre adli tutuklu Ş. E. 22 Şubat 2022’de sayım sırasında infaz koruma memurlarına hastane sevk için yaptığı başvurunun akıbetini sorması nedeniyle çıkan sözlü tartışma sonucu memurlar adı geçen tutukluyu müşahade odasına aldı.





Odada maruz kaldığı işkenceleri anlatan Ş.E.’nin ifadesini aldıktan sonra soruşturma başlatan savcılık, infaz koruma memurları C. G. ve H. A. hakkında, “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” ve “Basit yaralama” suçundan iddianame hazırladı. Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, memurlar C. G. ve H. A. hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 13 Ekim 2022 günü görülecek.





Ş.E. ise adli ve idari soruşturmanın ardından Adana Kürkçüler 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.





İKİNCİ SORUŞTURMADA 5 MEMURA DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise infaz koruma memurları Ç. Ş., H. G., H. C., R. D. ve Y. M. hakkında “İşkence yapmak” suçundan iddianame hazırlandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, 5 infaz ve koruma memuru hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması ise 28 Eylül’de görülecek.





Ceza infaz kurumlarında görev yapan memurlar hakkında hükümlü ve tutukluların yapmış oldukları bütün şikayetlerde adli soruşturma açıldığı ve cezaevlerinden bilgi-belgeler istenildiği biliniyor.