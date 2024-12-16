7 gollü çılgın maç Galatasaray’ın!

YOK BÖYLE İKİNCİ YARI!
Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzon gollerle başladı. 51. Dakikada Banza takımına beraberlik golünü getirirken 4 dakika sonra Ozan Tufan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek Trabzon’u öne geçirdi. Müthiş bir tempoda başlayan ikinci yarıda Batshuayi 63. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray’a beraberliği getirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında tempo bir an olsun düşmezken iki takım da galibiyet golü için net pozisyonlara girdi. Bu harika gecede son sözü Galatasaray söyledi. 90+8’de Batshuayi’nin golü Galatasaray’a galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 41 yaptı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.
TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?
Trabzonspor’un bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.