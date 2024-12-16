7 gollü çılgın maç Galatasaray’ın!

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor RAMS Park’ta karşılaştı. Müsabaka tempolu başlarken 8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı. Tempolu geçen maçta sarı kırmızılılar ikinci golü buldu. 29. dakikada Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzon gollerle başladı. 51. Dakikada Banza takımına beraberlik golünü getirirken 4 dakika sonra Ozan Tufan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek Trabzon’u öne geçirdi. Müthiş bir tempoda başlayan ikinci yarıda Batshuayi 63. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray’a beraberliği getirdi.Mücadelenin ikinci yarısında tempo bir an olsun düşmezken iki takım da galibiyet golü için net pozisyonlara girdi. Bu harika gecede son sözü Galatasaray söyledi. 90+8’de Batshuayi’nin golü Galatasaray’a galibiyeti getirdi.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 41 yaptı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.Trabzonspor’un bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.