7 gün 24 saat EFT dönemi başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) FAST ödeme sistemi 8 Ocak itibarıyla kullanıma sunuldu.





FAST ile birlikte elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu





KADEMELİ ŞEKİLDE 1.000 TL'YE KADAR YÜKSELECEK





FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk safhada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecek.





FAST Sistemi ile birlikte, IBAN numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek.





Söz konusu sistem sadece kişiden kişiye değil, ticari ödemelerde de kullanılacak.





Sistemde banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-posta bilgilerini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor.





O kişiye FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numarasına ya da e-posta adresine para gönderebiliyor.