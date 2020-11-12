Samanyolu Haber /Ekonomi / 7 gün 24 saat EFT dönemi /12 Kasım 2020 13:35

7 gün 24 saat EFT dönemi

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile havale-EFT ayrımı ortadan kalkıyor. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.

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Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) diye isimlendirilen sistem 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak başlayacak. 

Kademeli bir şekilde herkesin kullanımına açılması planlanan FAST sayesinde para transferlerindeki havale, EFT ayrımı ortadan kalkacak.

Yeni dönemde IBAN numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek. Söz konusu sistem sadece kişiden kişiye değil, ticari ödemelerde de kullanılacak. 

Merkez Bankası (TCMB), Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunacak.  Sistemde, banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-posta bilgilerini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor. 

İLK SAFHADA 1.000 TL LİMİT OLACAK

Aynı kişi FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numarasına ya da e-posta adresine para gönderebiliyor.

11 banka ile başlayacak pilot döneminde transferlerde 1.000 TL limit olacağı bilgisini veren bankacılar, daha sonra kademeli olarak hem limitin hem de banka sayısının arttırılacağını belirtti. 

Belli bir noktadan sonra ise sisteme e-para kuruluşlarının da dahil olacağı ifade edildi. Bankacılar, FAST'a sadece para transferi olarak bakmamak gerektiğini, aynı zamanda ödeme yöntemi çeşitliliği anlamında da çok önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor.

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