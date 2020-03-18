7 gün sonra ortaya çıktı... Erdoğan Korona virüsle ilgili ne dedi?





*Virüsün salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı canlı tutma mecburiyetimiz var.







*Mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönemini devam etmesini sağlamak kolay değil. Önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz.





*Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir milletimizi iyi yönlendirir hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde bizi güzel bir tablo bekliyor.





*En iyi konumda olan biz görünüyoruz bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek şekilde olumsuz. Bölgedeki gelişmeleri gerek İdlib konusunu gerekse Barış Pınarı konusunu görüşme fırsatını bulduk. Moskova'da yaptığımız son zirve ile ilgili de bir bilgilendirmede bulunduk. Virüsle ilgili alacağımız tedbirlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabii bu işin şu anda süreci yöneten, yürüten sağlık bakanımız olması hasebiyle sağlık bakanımıza beş dakikalık bir süreç, kabine üyelerimizin 3'er, STK'ların beşer dakika konuşma süreci olacak.

Koronavirüsle mücadele için Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: