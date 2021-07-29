7 ilde çıkan yangınlarda 3 kişi hayatını kaybetti, söndürme çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) orman yangınlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 138 vatandaşın yangından etkilendiği açıklandı. Adana'da 21 alanda çıkan orman yangınlarından 7 vatandaşın etkilendiği bildirildi.





Açıklamada, "Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yapmaktadır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 138 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD İl Müdürlüğü’nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir." denildi.





Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerin tahliye edildiği belirtilerek, "Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 Kredi Yurtlar Kurumu yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu hazır hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.





Söndürme çalışmalarına katılan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda sürücüsünün de yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği kaydedildi.





Mersin - Aydıncık orman yangını





Dün Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale edildiği belirtilerek, "Mersin AFAD İl Müdürlüğü’nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 500 ve Bozyazı’da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3 araç ve 6 personel görevlendirilmiştir" denildi.





Marmaris'teki orman yangını





AFAD'ın açıklamasında bugün Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı kaydedilerek, "Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır" denildi.



