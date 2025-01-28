7 ilde nefret operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleşen nefret operasyonunda aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ’ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.





AİHM kararlarına rağmen hukuksuz cemaat sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ ile birlikte 12 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı ev baskınları düzenledi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişi gözaltına alınırken evlerde bulunan laptop, cep telefonu, bilgisayar gibi dijital materyallere el konuldu.