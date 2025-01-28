Samanyolu Haber /Gündem / 7 ilde nefret operasyon: 12 kişi gözaltına alındı /28 Ocak 2025 11:39

7 ilde nefret operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik hukuksuz nefret operasyonları devam ediyor. 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleşen nefret operasyonunda aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ’ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

AİHM kararlarına rağmen hukuksuz cemaat sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ ile birlikte 12 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı ev baskınları düzenledi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişi gözaltına alınırken evlerde bulunan laptop, cep telefonu, bilgisayar gibi dijital materyallere el konuldu.
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