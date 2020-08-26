"7 kişi yoğun bakım sırasında öldü, her 5 sağlıkçıdan biri pozitif"

Günde ortama 350 pozitif vakaya rastlandığı ve filyasyon ekiplerinin 40 bin kişiyi takip ettiği Batman’da hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı. Sınırlı sayıda test yapılabilen kentte artan vaka sayıları karşısında oluşan tepkiler üzere yakın zaman test sayısı 700’e kadar yükseldi. Yapılan testlerin yarısı pozitif çıkıyor. Şimdiye kadar 15 bin kişinin testinin pozitif çıktığı kentte, 40 bini aşkın kişi filyasyon ekiplerinin takibi altında.





Mezopotamya Ajansı’ndan Metin Yoksu’ya konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesi Eşbaşkanı Deniz Topkan, kentte testlerin özel bir hastane ve Sağlık İl Müdürlüğü’nün kurmuş olduğu iki laboratuvarda yapıldığını, günlük yapılan test sayılarında değişimler olsa da yapılan testlerin ortalama yüzde 50’sinin uzun süredir pozitif çıktığını ifade etti. Topkan, ”Batman’da 500 kadar insanın öldüğü ifade ediliyor ve buna ilişkin bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğü’nden veya valilikten bir tekzip gelmiş değil. Bu da durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor” diye konuştu.





’40 BİN KİŞİ TAKİP EDİLİYOR’





Filasyon ekiplerinin kentte 40 bine yakın kişiyi takip ettiği bilgisini paylaşan Topkan, şunları dile getirdi: “Kentte 3 bin 500 sağlık çalışanı bulunuyor, bunlardan 700’ünün testi pozitif çıktı bugüne kadar. Durum böyle olunca sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunu gözler önüne serecek bir rakamdır. Kentteki yoğun vaka artışı nedeniyle sağlık sistemi yetersiz kalıyor. 350 yataklı hastane 450’ye çıkarılmasına rağmen halen yetersiz. Özel hastanelerde de yoğunluk var. Kentte yapımı 8 yıldır devam eden bir kadın doğum hastanesi var. Ağustos’ta biteceği ifade edilmişti, bitirilmedi. Bir an önce bitirilerek burası pandemi hastanesine çevrilmelidir. Öte yandan eski devlet hastanesi binası da yerinde duruyor. Halk sağlığı için bunun da pandemi hastanesine çevrilebilir”





‘7 KİŞİ SIRADA ÖLDÜ’





SES Şube Eşbaşkanı, kentte geçtiğimiz hafta içinde yoğun bakım ünitesi sırası beklerken 7 kişinin hayatını kaybettiğini de öne sürdü. Artan vakalar nedeniyle insanların hastane önlerinde tepkilerini dile getirmeye başladığını söyleyen Topkan, yetkili kurumlara doğru önlemler alınması çağrısında bulundu. Topkan, “Bunca yaşananlar sonrası canla başla çalışan sağlık emekçileri, yoğunluğa rağmen yetersiz kalıyor ise tepkilerin oluşmayacağı yeni önlemler alınmalı. Batman’da insanların sağlık sistemine güvenleri iyice azaldı. O yüzden çoğu zaman farklı hastanelerde kalmak istiyorlar” diye konuştu.