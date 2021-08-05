Samanyolu Haber /Gündem / 7 Kişinin katili 'Konya katliamını' anlattı /05 Ağustos 2021 13:02

7 Kişinin katili 'Konya katliamını' anlattı

Konya'da, Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan, Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun'un ifadesi ortaya çıktı. Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtıp aile fertlerini bahçeye davet ettiğini belirten Altun, uzlaşmak için gittiğini oraya öne sürdü.

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Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan 33 yaşındaki Mehmet Altun, dün, Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta yakalandı.


Olay sırasında giydiği elbiselerle yakalanan Altun'un, günlerdir saklanmasına rağmen kıyafetlerinin çok fazla kirli olmaması dikkat çekti. Bitkin olmadığı gözlenen Altun, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Altun'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Altun'un Dedeoğulları'nın evine, mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ablası Ayşe Keleş, halen tutuklu olan eniştesi Lütfi Keleş ve diğerleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçip, uzlaşma sağlamak için gittiğini öne sürdüğü belirtildi.

'Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtmış'

Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtıp aile fertlerini bahçeye davet ettiğini, konuşma sırasında yüzündeki cerrahi maskeyi indirmesi üzerine ailenin kendisini tanıyıp tepki gösterdiğini belirten Altun'un şunları söylediği aktarıldı:

"Uzlaşma sağlamak için eve gittim. Önce kendimi belediye yetkilisi olarak tanıttım. Maskeyi indirince beni tanıdılar. Beni tanıdıktan sonra üzerime yürüdüler. Ben de tabancamı çıkartıp, ablam ve eniştem hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini söyledim. Şikayetten vazgeçmeleri için kendi hazırladığım evrakı imzalamalarını istedim. Uzlaşmak için gitmiştik. Tepki gösterip üzerime yürümeleri nedeniyle ateş edip hepsini öldürdüm. Arkamda iz bırakmamak için yerde yattıkları sırada tekrar ateş edip, güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi için de evi ateşe vermek istedim."
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