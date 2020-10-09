Samanyolu Haber /Ekonomi / 7 milyar dolarlık 'evlilik' teklifi! /09 Ekim 2020 14:00

7 milyar dolarlık 'evlilik' teklifi!

Dünyanın en büyük yatırım bankaları arasında gösterilen Morgan Stanley, varlık yönetim şirketi Eaton Vance ile 7 milyar dolar mukabilinde nikâh masasına oturdu.

SHABER3.COM

Yatırım bankası Morgan Stanley Genel Müdürü (CEO) James Gorman, "Y" kuşağı ve diğer bireysel yatırımcıların peşinden gitmek için "E*Trade Financial Corp." isimli şirketi satın almıştı.  

Gorman 8 Ekim'de 7 milyar dolarlık varlık yöneticisi Eaton Vance Corp. ile nikâh masasına oturdu. Mukavele, Korona Krizi döneminde New York Borsası'nda (Wall Street) büyük bankaların imza attığı en büyük şirket evliliği olarak tarihe geçti.

Her ikisi şirketin satın alınması ile ortaya çıkan işlem hacmi, Morgan Stanley'in Wall Street'teki esas faaliyetlerini gölgede bırakacak kadar fazla. 

EATON VANCE, 500 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE 

Morgan Stanley'nin servet birimiyle yükselen ve bu yıl diğer Wall Street devlerini geride bırakan hisse performansından destek bulan Gorman, Eaton Vance'in kabaca 500 milyar dolarlık varlığını kazanmak için ödediği yüzde 38 primin değdiğini söyledi.

Bloomberg Television'a mülakat veren Gorman, "Bunun için iyi bir para ödedik, bunu saklamıyorum." diyen Gorman, harika şirketleri ucuz fiyata almak isteyen birçok kişi tanıdığını, ancak sonunda hiçbir şey alamadıklarını söyledi.

"ARTIK UZANMAK İSTİYORUZ"

Kariyerine avukat olarak başlayıp McKinsey & Co.'da danışman olan ve sonrasında bankacılığa yönelen Gorman, Morgan Stanley'de riski düşürmek için gereken neyse onu yaptığını dile getirdi. 

Artık şirketi güçlendirmeyi tamamladığını belirten Morgan Stanley'nin Gorman, E*Trade ve Eaton Vance ile entegrasyona odaklandığını belirtti. 

Gorman, "Daha fazla yapmıyoruz. Yatağımızı hazırladık ve artık uzanmak istiyoruz." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 7 milyar dolarlık 'evlilik' teklifi! Sonraki Haber >>

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:01