7 milyar dolarlık 'evlilik' teklifi!

Yatırım bankası Morgan Stanley Genel Müdürü (CEO) James Gorman, "Y" kuşağı ve diğer bireysel yatırımcıların peşinden gitmek için "E*Trade Financial Corp." isimli şirketi satın almıştı.





Gorman 8 Ekim'de 7 milyar dolarlık varlık yöneticisi Eaton Vance Corp. ile nikâh masasına oturdu. Mukavele, Korona Krizi döneminde New York Borsası'nda (Wall Street) büyük bankaların imza attığı en büyük şirket evliliği olarak tarihe geçti.







Her ikisi şirketin satın alınması ile ortaya çıkan işlem hacmi, Morgan Stanley'in Wall Street'teki esas faaliyetlerini gölgede bırakacak kadar fazla.





EATON VANCE, 500 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE





Morgan Stanley'nin servet birimiyle yükselen ve bu yıl diğer Wall Street devlerini geride bırakan hisse performansından destek bulan Gorman, Eaton Vance'in kabaca 500 milyar dolarlık varlığını kazanmak için ödediği yüzde 38 primin değdiğini söyledi.





Bloomberg Television'a mülakat veren Gorman, "Bunun için iyi bir para ödedik, bunu saklamıyorum." diyen Gorman, harika şirketleri ucuz fiyata almak isteyen birçok kişi tanıdığını, ancak sonunda hiçbir şey alamadıklarını söyledi.





"ARTIK UZANMAK İSTİYORUZ"





Kariyerine avukat olarak başlayıp McKinsey & Co.'da danışman olan ve sonrasında bankacılığa yönelen Gorman, Morgan Stanley'de riski düşürmek için gereken neyse onu yaptığını dile getirdi.





Artık şirketi güçlendirmeyi tamamladığını belirten Morgan Stanley'nin Gorman, E*Trade ve Eaton Vance ile entegrasyona odaklandığını belirtti.





Gorman, "Daha fazla yapmıyoruz. Yatağımızı hazırladık ve artık uzanmak istiyoruz." dedi.