7 milyon insanı kanserden korumak mümkün

4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı.





Buna göre, mevcut koşullarda, önümüzdeki 20 yıl içinde kanser sayısında %60 artış bekleniyor. Yeni vakaların %81’i düşük-orta gelirli ülkelerde ortaya çıkacak.





Bunun nedeni bu ülkelerin aşılama, ana çocuk sağlığı, kanser tanı ve tedavi hizmetlerindeki yetersizliği.





Oysa çok temel önlemlerin alınması, önümüzdeki 10 yılda 7 milyon insanı kanserden koruyabilir.





Bu önlemler içinde en önemlileri; tütün kullanımının azaltılması (tütün kanser ölümlerinin %25’inden sorumlu), hepatit B’ye karşı aşılanma (karaciğer kanserinden korur), rahim ağzı kanserinin HPV aşısıyla eliminasyonu ve tarama programları.