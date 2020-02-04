Samanyolu Haber /Gündem / 7 milyon insanı kanserden korumak mümkün /04 Şubat 2020 11:12

7 milyon insanı kanserden korumak mümkün

Dünya Sağlık Örgütü 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle yaptığı açıklamada temel önlemler alınarak önümüzdeki 10 yılda 7 milyon insanın kanserden korunabileceğini açıkladı.

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4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı.

Buna göre, mevcut koşullarda, önümüzdeki 20 yıl içinde kanser sayısında %60 artış bekleniyor. Yeni vakaların %81’i düşük-orta gelirli ülkelerde ortaya çıkacak.

Bunun nedeni bu ülkelerin aşılama, ana çocuk sağlığı, kanser tanı ve tedavi hizmetlerindeki yetersizliği.

Oysa çok temel önlemlerin alınması, önümüzdeki 10 yılda 7 milyon insanı kanserden koruyabilir.

Bu önlemler içinde en önemlileri; tütün kullanımının azaltılması (tütün kanser ölümlerinin %25’inden sorumlu), hepatit B’ye karşı aşılanma (karaciğer kanserinden korur), rahim ağzı kanserinin HPV aşısıyla eliminasyonu ve tarama programları.
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