7 partiden ortak açıklama geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerine yönelik yapılan operasyonların 7 partinin yönetimi tarafından ortak bir açıklamayla eleştirildiği belirtildi.







Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), HDP üye ve yöneticilerine, daha önceki dönemlerde görev yapmış belediye eş başkanlarına dönük başlatılan operasyona ilişkin ortak açıklama yayımladı.







Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı ve "Siyasi kumpas davalarına karşı daha fazla kenetleneceğiz" denildi.

Açıklamada "AKP-MHP iktidarının elinde bir şiddet aygıtına dönüştürülen yargı eliyle HDP’ye ve muhalif kesimlere yönelik yürütülen bu saldırılar ne ilk ne de sondur. İktidar kaybettikçe toplumsal muhalefete ve demokratik siyaset alanına saldırmaktadır. AKP-MHP iktidarı başta Kürt halkı olmak üzere bütün toplumsal muhalefet güçlerinin siyaset yapabileceği demokratik mücadele zemini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır" ifadeleri yer aldı.