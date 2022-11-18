7 senatör şikayet etti: Musk'ın Twitter'ını soruşturun





Milyarder Musk'ın Twitter'ın sahibi olarak sosyal medya platformundaki ilk iki haftasına hızlı değişim ve kaos damgasını vurdu.

Musk'ın Twitter'ı alması FTC'yi "endişelendirmişti"

Mektupta Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın, kullanıcıları göz ardı ederek hareket ettiği ve FTC'nin Twitter ile imzaladığı 'rıza kararnamesi'nin ihlal ettiği ileri sürüldü.Euronews'ingöre, Senatörler Richard Blumenthal ve Elizabeth Warren'in başını çektiği girişimde, FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi istendi."Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı." denilen mektupta, "Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi." ifadesine yer verildi.Ne Twitter ne de FTC, mektuba dair yorum taleplerine yanıt vermedi.Twitter'ın gizlilik uygulamalarını iyileştirmeyi ve belirli pozisyonlarda bulunan kişilere sorumluluk yüklemeyi kabul ettiği ABD düzenleyicisi FTC ile Mayıs 2022'de yapılan anlaşmasına uymadığına dair endişeler ortaya çıktı.Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirmişti.