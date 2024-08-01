Samanyolu Haber /Gündem / 7 ülke arasında Ankara'da tutuklu takası /01 Ağustos 2024 21:37

7 ülke arasında Ankara'da tutuklu takası

Aralarında ABD ve Rusya'nın da olduğu yedi ülke arasında tutuklu takası tapılacağı iddiaları sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın büyük bir 'takas operasyonunu koordine ettiği' açıklandı.

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 Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus olmak üzere yedi ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren bir takas operasyonunu koordine ettiği açıklandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere yedi uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, üç kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

TARAFLAR, TEMMUZ AYINDA BİR ARAYA GELDİ

Operasyonla ilgili paylaşılan bilgilere göre, bu, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimlerinden biri oldu; operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.

MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyeti yürüttü. Takas edilen isimler arasında şu kişiler de yer aldı:

Rusya'da tutuklu The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta tutuklu Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov.

TAKAS OPERASYONU MİT TARAFINDAN YÖNETİLDİ

Ankara'da, yedi ayrı ülke arasındaki takas operasyonu, müzakere süreci MİT tarafından yönetildi. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı. Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara'da, rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldı.

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