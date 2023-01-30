Samanyolu Haber /Gündem / 7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu: Baba gözaltına alındı /30 Ocak 2023 18:10

7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu: Baba gözaltına alındı

Batman'da 7 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni kömürlükte bulundu. Olayla ilgili ekipler babayı, İstanbul'a giden otobüste gözaltına aldı.

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Batman'da 7 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni teyzesine ait kömürlükte bulundu. Olayla ilgili baba Ö.F.A., otogardan İstanbul'a doğru hareket eden otobüste gözaltına alındı. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, teyzesinin evine ait kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A'yı hareketsiz gören akrabaları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin çocuğun babası Ö.F.A'yı gözaltına aldı. Baba Ö.F.A.'nın, otogarda İstanbul’a hareket eden otobüste gözaltına alındığı öğrenildi. 
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