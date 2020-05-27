7 yıl önceki paylaşıma dava açtı

Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.







Suç duyurusunda şöyle denildi:





“Şüpheli, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile Müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur.”





1996 doğumlu olan Dila Koyurga’nın 17 yaşındayken attığı paylaşımların suç konusu edilmesine dair tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, “Troller şimdi de genç bir meclis üyemizin 2013'te attığı tweetleri paylaşıp hedef gösteriyorlar. 2013 öncesi Rte'ye yönelik hakaret ve küfür arıyorsanız, Bahçeli ve Soylu'nun konuşmalarına bakın. Bol miktarda bulursunuz” dedi.





TOPLAM DÖRT CHP'LİYE SUÇ DUYURUSU



