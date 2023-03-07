7 yıldır tutuklu olan öğretmen, ‘aranan eşini ihbar etmediği’ için tahliye edilmiyor

7 yıldır Çorum L Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Ömer Faruk Değerli, Eylül 2022’de denetimli serbestlik hakkı kazandı. Ancak cezaevinde olmasına rağmen aranan eşi ve çocuklarının yakalanması için yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle Değerli’nin tahliyesi 3 kez ertelendi.







Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, geçen hafta tekrar kurula çıkan Değerli’nin tutukluluk süresi üçüncü kez 3 ay daha uzatıldı.





Değerli’nin bir yakını “Çorum L Tipi denetimli serbestlik hakkını veren bir cezaevi olarak biliniyor. Diğer mahpusları tahliye ettiler ama onu bırakmadılar, gerekçe olarak da samimi bulmadıklarını söylemişler.” İfadelerini kullandı.





1,5 YILDIR GÖRÜŞMEDİĞİ EŞİNİN YERİNİ SORMUŞLAR

Değerli’nin 2 Mart 2023’te üçüncü kez kurula çıktığını belirten aile yakını, “Tutukluluk süresini geçen hafta 3 ay daha uzattılar. Kurul üyeleri, Değerli’ye 1,5 yıldır görüşmediği eşini sormuşlar. ‘Eşin nerede, yurt dışına mı gitti, ne zaman gitti’ gibi onun tutukluluğuyla ilgisi olmayan sorular sorularak baskı yapılıyor. Annesinin emekli maaşıyla ve gündelik işlerle geçiniyorlar. Elle tutulur, doğru dürüst bir gerekçe olmadan, şahsa özel ve keyfi bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılıyor.” diye konuştu.





GEREKÇE: ÇOCUKLARININ GEÇİMİNİ NASIL SAĞLADIĞI SORUSUNA AÇIKLIK GETİREMEDİ

1 Eylül 2022’de Ömer Faruk Değerli ile mülakat yapan Çorum L Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, KHK’lı öğretmeni, “ailesinin geçimini nasıl sağladığını açıklayamadığı” için samimiyetsiz bulduğunu söyledi.







Kararda, “Adı geçen hükümlünün daha önce alınan 01/09/2022 tarihli mülakata ek olarak, bilgi vermediği, 02/09/2022 tarihinde hükümlünün örgütten ayrılmadığına dair karar alındığı bu kararın İnfaz Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemesinin değerlendirmesinden sonra kesinleştiği, çocuklarının ve eşinin geçimini nasıl temin ettiği sorusuna açıklık getiremediği, bu durumun hayatın olağan akışı ile açıklanamaz olduğu, sergilediği tutum ve davranışları ile örgüt üyeliği nedeni ile araması olan eşi ve çocukları hakkında bilgi paylaşmaktan sakındığı, bu yolla örgütün çözülmesini engellemeye çalıştığı, yapılan son mülakatta da ketum tavrını sürdürdüğü, samimi ikrarda bulunmadığı gözetilerek, hükümlünün örgütten ayrıldığına dair olumlu tam bir kanaat oluşturmaması ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı “örgütten ayrıldığına dair samimiyetinin tasdik edilmemesine; hükümlünün yeniden gözlem süresinin tayininde alt sınır gözetilerek 01.03.2023 tarihine kadar 3 (üç) ay süre ile denenmesine karar verildiği ” denildi.





FELSEFE ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

En son Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ömer Faruk Değerli, KHK ile ihraç edildi. 4 Eylül 2016’da Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Değerli’ye 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.







13 Eylül 2022’de denetimli serbestlik hakkı kazanan Değerli, 2021’de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, mahpusları yeniden yargılayan bir mahkemeye dönüştürülen cezaevi gözlem ve idare kurulunun kararı nedeniyle denetimli serbestlik hakkından mahrum ediliyor.