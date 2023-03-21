7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Uzun süren bir hasret artık sona eriyor. Bir dönem ekranların Ramazan klasiği haline gelen ve izleyicilerinden büyük beğeni toplayan İftar Zamanı, 7 yıllık mecburi aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.





İftar Zamanı programının sunuculuğunu deneyimli sunucu Reha Yeprem yapacak. Canlı olarak izleyicileriyle buluşacak olan programda stüdyoya konuk olacak misafirlerin yanı sıra dünyanın dört bir köşesinden canlı bağlantılar da yapılacak.













Sürpriz içeriklerin de yer alacağı program için aylar öncesinden çalışmalara başlandı. Stüdyonun kurulumu ve teknik hazırlıkların yapılması için süren çalışmalarda artık son noktaya gelindi.





Ramazan ayı boyunca her gün izleyicileriyle buluşacak olan programın yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde:





Türkiye saati ile 18:00’de MC EU TV

Almanya saati ile 17:00’de Hizmetten YouTube kanalı

Newyork saati ile 17:45’te RaindropTv Youtube kanalı







