Samanyolu Haber /Gündem / 7 yıllık hasret nihayet bitiyor: Reha Yeprem detayları anlattı /22 Mart 2023 23:04

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: Reha Yeprem detayları anlattı

Ramazan ayı bu yıl bambaşka bir heyecana ve sevince ev sahipliği yapacak. 7 yıldır ekranlardan uzak kalan 'İftar Zamanı' yeniden ekrana dönüyor.

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Uzun süren bir hasret artık sona eriyor. Bir dönem ekranların Ramazan klasiği haline gelen ve izleyicilerinden büyük beğeni toplayan İftar Zamanı, 7 yıllık mecburi aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. 

İftar Zamanı programının sunuculuğunu deneyimli sunucu Reha Yeprem MC Haber'de Kemal Gülen'e konuk oldu

Canlı olarak izleyicileriyle her gün 'İftar Zamanı'nda izleyicileri ile  buluşacak olan Reha Yeprem programın detaylarını anlattı. 

Programda stüdyoya konuk olacak misafirlerin yanı sıra dünyanın dört bir köşesinden canlı bağlantılar yapılacağını söyleyen Yeprem,  sürpriz içeriklerin de yer alacağı duyurdu 


Ramazan ayı boyunca her gün izleyicileriyle buluşacak olan programın yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde: 
Türkiye saati ile 18:00’de MC EU TV
Almanya saati ile 17:00’de Hizmetten YouTube kanalı
Newyork saati ile 17:45’te RaindropTv Youtube kanalı
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