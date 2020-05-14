Samanyolu Haber /Gündem / 70 eczane çalışanı koronaya yakalandı /14 Mayıs 2020 19:20

70 eczane çalışanı koronaya yakalandı

14 Mayıs Eczacılık Gününde konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, İstanbul’da eczacı ve eczane çalışanlarından 70 kişinin koronavirüse yakalandığını, Türkiye genelinde 6 can kaybı olduğunu bildirdi.

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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, İstanbul’da 30 eczacı ve 40 eczane çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Sarıalioğlu, "Bize bildirilen vakaları biliyoruz. İstanbul için 30 eczacı, 40 eczane çalışanının korona pozitif bilgileri iletildi. Şu anda aralarında hayati tehlikesi olan yok. Bir kısmı evlerinde karantina altında” diye konuştu.

Sarıalioğlu, Türkiye genelinde 5 eczacı ve 1 eczane çalışanının da virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sarıalioğlu, "İlk günlerde çok kaotik bir ortam vardı. Hayatını kaybeden ilk meslektaşımızın yaşı da bayağı ileriydi, kronik hastalıkları vardı. Biz de ölüm sebebini bilemedik. Aile de sessizliğini korudu. Daha sonraki süreçte koronadan vefat ettiği ortaya çıktı. Eczane şu anda kapalı. İlerleyen günlerde varisleri eczanenin açılıp açılmayacağına karar verecek” diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralları gereğince bu yıl Eczacılık Günü etkinliklerini yalnızca internet üzerinden düzenleyeceklerini kaydeden Sarıalioğlu, "Bu yıl eczacılık günümüz biraz buruk. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ve maalesef can kayıplarımız var“ diye konuştu.
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