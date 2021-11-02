Samanyolu Haber /Politika / 70 ilde yapılan anketten Erdoğan'a soğuk duş: /02 Kasım 2021 12:53

70 ilde yapılan anketten Erdoğan'a soğuk duş:

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, son anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, AKP'nin oy oranındaki erime dikkat çekti.

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MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Türkiye'deki seçmenin 10 binde birine denk gelen 5 bin 750 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını HalkTV'de yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında açıkladı.

MAK Araştırma Şirketi, 30'u büyük şehir olmak üzere 70 şehirde yaptığı ankette, "Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre;

AKP yüzde 30, CHP yüzde 22, HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.5, İYİ Parti yüzde 13.8, DEVA Partisi yüzde 2.6, Gelecek Parti yüzde 2.5 oranına ulaştı.

AKP'nin çekirdek oyunun bundan 5 yıl önce 8 yıl önce gerçekleşen anketlerde yüzde 35 civarı olduğunu hatırlatan gazeteci Emin Çapa'nın, "AKP çekirdek oyunun altına mı düşüyor?" sorusuna MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Parti'nin geçmişte şöyle bir durumu vardı. AK Parti otobüsünden inen yolcu yolun kenarındaki dolmuş durağında başka bir AK Parti otobüsünün gelmesini beklerken, şimdi AK Partili seçmen hemen arkadaki İYİ Parti, Gelecek Parti ve DEVA Partisi dolmuşlarına binerek yoluna devam ediyor"
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