'%70 oy veren Konya'da bile AKP hakkında bunlar söyleniyorsa...'

Abdüllatif Şener, Tarafsız Haber Ajansı'na konuştu. Siyasetteki üsluba ilişkin Şener, şu değerlendirmeleri yaptı:







“SİYASETİN ERDOĞAN İLE BİRLİKTE BAŞLAYAN ÜSLUBUNU HİÇ BEĞENMEM”





“Ben siyasetin Erdoğan ile birlikte başlayan üslubunu hiç beğenmem. Yani beraber hükümette olduğumuz dönemde de Hürriyet Gazetesinin birinci sayfasında şöyle iki tane demeç çıkmıştı. Biri Erdoğan’ın demeci, biri de Başbakan Yardımcısı olarak benim demecim. Gazete bunu yan yana vermişti. Erdoğan öfke bir hitabet sanatıdır diyor. Yanında da Başbakan Yardımcısı Şener öfkeden sanat olmaz, diyor, diye vermişti. Ben hala o günkü görüşümdeyim. Böyle kaba, hoyrat, böyle ayrıştıran bir üslupla kırıp dökerek yani siyaset yapması doğru değil. Hatta Bakanlar Kurulu’nda bile lafı geçtiğinde ben vura vura, üzerine gide gide, kükreye kükreye oy aldım şimdiye kadar bu noktaya geldim bu siyasetin en geçerli yöntemidir diye söylüyordu.





“ERDOĞAN AYNI ÜSLUPLA İKTİDARINI DEVAM ETTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜYOR”





Bu üsluptan dolayı oy aldığına inanan günün birinde başbakan olduğuna inanan Erdoğan aynı üslupla iktidarını devam ettirmek için sürdürüyor ama siyaset oy alacağım diye ülkeye zarar verirse bu sorumlu siyaset olmaz. Siz ülkeye faydalı olacaksa bazen biraz fazla oy almaktan vazgeçmelisiniz. Üstelik de bu üslup artık Türkiye’de prim yapmıyor. Bu üslupla artık Türkiye’de oy alınacağını da zannetmiyorum. Bunun değiştirilmesi lazım. Ülkenin en fazla birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz.





“BİRİLERİNİ SUÇLAYARAK KENDİ KABAHATLERİNİ GÖRÜNMEZ HALE GETİRMENİN BİR YÖNTEMİDİR”





Koronayla ilgili basın açıklaması yapıyor, konuşması vay Kılıçdaroğlu, vay CHP. Yani birilerini suçlayarak kendi kabahatlerini görünmez hale getirmenin bir yöntemidir bu üslup ama yanlış bir yöntemdir. Onun için ekonomi yerlerde sürünüyor.





“VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRMİŞTİR”





Sonunda reel gerçeklik sizin bu üslubunuz ve tarzınızın ortaya çıkardığı reel gerçeklik vatandaşı canından bezdirmiştir. Sizden uzaklaştırmıştır.





“BUGÜN ARTIK ERDOĞAN’A OY VERENLER EN SERT ELEŞTİRİLERİ YAPIYORLAR”





AK Parti’nin oyunda korkunç bir düşüş olduğunu görüyorum. Gözlemlerim budur. Konya biliyorsunuz yüzde 70 oy aldığı bir yerdir, kimsenin hükümeti eleştirtmediği, muhalefetin eleştirel konuşmasından bile hoşlanmadığı bir ildir. Bugün artık Erdoğan’a oy verenler en sert eleştirileri yapıyorlar alenen meydanlarda kahvehanelerde, çok sert eleştirileri yapıyorlar, ‘elimiz kırılaydı oy vermeseydik’ diyorlar. Bu noktaya gelmişse Türkiye o günden bugüne büyük bir oy kaybı var demektir. Oyları azalıyor.”