70 yaşındaki hasta tutuklu hala tahliye edilmedi

SEVİNÇ ÖZARSLAN – BOLD MEDYA





KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği Bingöl Şube Başkanı Mehmet Necmi Turhan (70), hapse girdiğinden bu yana başına gelmeyen hastalık kalmadı. Kalp, şeker ve yüksek tansiyon hastası Turhan, 2017’de by-pass olmak kaldırıldığı hastanede 5 operasyon geçirdikten sonra cezaevine gönderildi. 2019’da yüz felci oldu, uyku apnesi teşhisi konuldu. Yüz felcine bağlı olarak işitme ve görme kaybı oluştu. Yüzde 50 duymuyor, zaman zaman görme kaybı yaşıyor.





KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Diz kapaklarındaki sorun nedeniyle yürümekte ve WC gibi kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Son zamanlarda ise prostat, sol tarafından uyuşma, hafıza kaybı gibi sorunları da başlayan Turhan’ın ailesi onun sağlığından endişeli. Psikolojisi ve sinirleri oldukça yıpranan hasta tutuklu, ailesine “Sağlığım kötüye gidiyor. Tedavi de zaten olamıyorum. Ben buradan sağ çıkamayacağım.” dedi.





Moralinin çok kötü olduğu ifade edilen Necmi Turhan’ın ailesi, “Her görüşmeye gittiğimizde sinirleri aşırı gergin. Benim babam çok sakin bir adamdı. Zorlasan bile kolay kolay kızmazdı. Ama artık hastalıkların verdiği sıkıntıyla yıpranmış durumda.” diye konuştu.





26 Temmuz 2016’da tutuklanıp Bingöl Cezaevine gönderilen Mehmet Necmi Turhan’a, yaşadığı bunca sağlık sorunu ve yaşlılığına rağmen Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir raporu verdi.









Mehmet Necmi Turhan, şu anda 8 kişilik koğuşta yaşamaya çalışıyor.





AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU

Kan kalp, şeker ve tansiyon hastası Mehmet Necmi Turhan, 2017’de by-pass ameliyatı için hastaneye götürüldü. Ameliyattan sonra damarları patladığı için aynı gece iki kez daha ameliyata alındı. Son ameliyatta kalbi durdu. Son kez görmeleri için ailesine haber verildi. Tekrar hayata tutunan Turhan, şeker ve tansiyon nedeniyle bacağındaki dikişler tutmadığı için iki kez daha bacağından operasyon geçirdi ve normalde bir süre hastanede kalması gerekirken bir gecede taburcu edilip tekrar cezaevine gönderildi.





Cezaevi ortamında, koğuş arkadaşlarının yardımıyla hayatını idame ettirmeye çalışan Turhan, 15 Mayıs 2019’da ise yüz felci geçirdi. Tutuklu bulunduğu Bingöl’den, rehabilitasyon cezaevi olarak bilinen İstanbul Metris R Tipi Cezaevine gönderildi. 6 ay burada kaldıktan sonra tekrar Bingöl’e gönderilen Turhan’ın sağlık sorunları azalmadı, daha da arttı. Yüz felcinin etkilerinden kurtulabilmiş değil. Görme ve yüzde 50’den fazla işitme kaybı devam ediyor. Ailesinin verdiği bilgiye göre acil olarak diz kapağı ve prostat ameliyatı olması gerekiyor.





Mehmet Necmi Turhan’ın ailesi, “Babamızın sağlık durumundan dolayı tahliye edilmesi gerekiyor. Kalp rahatsızlığından dolayı egzersiz yapması gerekiyor, yapamıyor. Temiz hava koşullarında olması lazım. Merdiven çıkamıyor, WC ihtiyacını gidermesi zorlanıyor. Diz kapaklarından acil ameliyat olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.





Birçok hasta tutuklu gibi Mehmet Necmi Turhan da korona salgını nedeniyle hastaneye gitmek istemiyor. Bunu için de haklı nedenleri olduğunu belirten Turhan ailesi, “Giderse 14 gün tek başına karantina hücresinde işlerini göremeyeceği için gitmek istemiyor. Koğuşta en azından arkadaşları yardımcı oluyorlar. Adli Tıp Kurumu, böyle bir hastanın cezaevinde kalmasında bir sakınca görmedi” dedi.