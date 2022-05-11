700 ABD askeri Alaska'dan Norveç'e gitti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Finlandiya ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımı gündemdeyken 700 ABD askeri, Arktika'da süren tatbikat için 6 nakliye uçağı ile Alaska'dan Norveç'e gitti. Finlandiya ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımı gündemdeyken 700 ABD askeri, Arktika'da süren tatbikat için 6 nakliye uçağı ile Alaska'dan Norveç'e gitti.





NATO'nun Arktika'da devam eden 'Swift Response' tatbikatı için 700 Amerikan askerinin Alaska'dan Norveç'e geldiği bildirildi.





İttifak ortakları, tatbikatın amacının 'Rusya'yı kışkırtmak' olmadığına vurgu yapıyor. ABD ve Norveç'ten askeri yetkililere göre amaç, Kuzey Kutbu'nda iş birliğini geliştirmek ve müttefik orduların savunma performansını artırmak.





ABD ordusunun Avrupa ve Afrika'daki komutan yardımcısı General Peter Andrysiak, Norveçli ulusal yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte, “Swift Response, büyük kuvvetlerin konuşlandırılması harekatını içeren ve 5 ana operasyondan oluşan büyük bir hava tatbikatıdır" dedi.





6 ABD nakliye uçağı, ülkenin en kuzeyindeki Tromso ve Finnmark yakınlarındaki önemli bir kasaba olan ve askeri kampların yanı sıra Kraliyet Silahlı Kuvvetler Akademisi tarafından işletilen tesislere ev sahipliği yapan Bardufoss'a iniş yaptı.