Samanyolu Haber /Gündem / 700 yıllık kaleyi TSK'dan geri alacaklar /10 Şubat 2021 11:46

700 yıllık kaleyi TSK'dan geri alacaklar

Mahkeme, Trabzon'da 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşâ edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık 1.300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerine ait olduğuna karar verdi.

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?Trabzon tarihinde önemli bir yeri olan limana hâkim bir noktadaki Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık 1.300 dönüm arazi davalık oldu. 

Güzelhisar Kalesi arazisinin 1737-1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunları, Ganita mevkiinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sosyal tesis olarak kullanılan bölgeyi geri almak için dava açtı. 

Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Torul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

700 YILLIK KALEYİ TESLİM ALACAKLAR

4 yıldır süren dava sonunda mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. 

Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses Üçüncü, Nabi Üçüncü ve Hayrettin Üçüncü’nün eski Trabzon valilerinden Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri olduğu kesinleşti.

Bu kararla birlikte kurulacak vakfın ardından, kalenin Üçüncüoğlu sülalesi adına tescili için yeni dava açılacak. Bu dava ile birlikte Üçüncüoğlu ailesinin kaleyi teslim alması bekleniyor.

"ÜÇÜNCÜOĞLU KALESİ YAZDIRACAĞIZ"

Davanın lehlerine sonuçlandığını anlatan Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinden araştırmacı-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine "Üçüncüoğlu Kalesi" yazdıracaklarını söyledi. 

Kale arazisi üzerinde bulunan gelirleri de alacaklarını ifade eden Üçüncüoğlu, bu gelirin okuyan çocuklara, yetimlere imkân sağlamak için kullanılacağını söyledi. 
"KALEDE YAŞAMAK İSTERİZ"

Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini kurulacak vakıf ile birlikte üzerlerine alabileceklerini söyleyen Üçüncüoğlu, "Kaleyi aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz. Şimdi biz Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini elimize alabiliriz. Bunu yapmak için şu anda bir vakıf kurmamız gerekiyor. Vakıf şartları biraz ağır, fakat bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Vakfı kurduktan sonra mahkemeye tekrar bir dava açacağız, ondan sonra da devletle pazarlığa girişeceğiz." diye konuştu.
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