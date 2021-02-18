Samanyolu Haber /Gündem / 71 yaşındaki Altan'a aşı yapılmadı! /18 Şubat 2021 13:04

71 yaşındaki Altan'a aşı yapılmadı!

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan'a aşı yapılmadığı ortaya çıktı. Kızı Sanem Altan, babasının aşı olmak için dilekçe verdiğini ancak cevap alamadığını açıkladı.

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Beş yıla yakın zamandır cezaevinde olan 71 yaşındaki yazar Ahmet Altan’a aşı yapılmadığı ortaya çıktı. Kızı Sanem Altan babasının aşı olmak için dilekçe verdiğini ancak cevap alamadığını açıkladı.

“SİLİVRİ’DE AŞI YOK DEMEK Kİ!”

Sanem Altan, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Aşı dilekçesi vermesine rağmen, bir cevap alamadı! Silivriye aşı yok demek ki! Buna cevabı olan var mı?!” dedi.

"ÖLMEK KOLAYDIR SEVMEKTEN" ROMANI FARSÇAYA ÇEVRİLDİ

Sanem Altan, 1600 gündür cezaevinde olan babasının Ölmek Kolaydır Sevmekten romanının Farsçaya çevrildiğini da duyurarak, “Bir yazarı istesen de hapsedemiyorsun işte. Ahmet Altan 1600 gün oldu, 1600 gündür onların duvarlarını delip geçiyor her dilde!” ifadelerini kullandı.
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