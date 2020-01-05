71 yaşındaki futbolcu transfer oldu!

Şerif Kunt, futbola 1967 yılında başladı. 53 yıl boyunca amatör futbol oynayan Kunt'a en büyük destekçisi eşi ve iki oğlu oldu.





2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği formasını giyen sporcuyu Erzurum amatör ekiplerinden Harp-iş Spor Kulübü transfer etti.





Amatör ligin ilk maçına ilk 11'de başlayan Şerif Kunt, 20 dakika sahada kaldı.





1967 YILINDAN BERİ YEŞİL SAHALARDA





53 yıldır profesyonel futbol kariyerine devam ettiğini belirten Kunt, "Erzurum'dan teklif geldi. Ben de bu bölgede bulunmak istedim. Trabzon'da, Ankara'da yaşadım. Mardin'de bulunduğum sürede hava daha ılımlıydı, Erzurum daha sert bir havaya sahip ancak ben bir sporcuyum, her şartlarda her havada oynamam gerekiyor." dedi.





Kunt, genç futbolcuların yediklerine içtiklerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mutlaka erken kalksınlar." diye konuştu.





1949 doğumlu Şerif Kunt, Erzurum Amatör Futbol Ligi'nde Harb-İş takımında forma giyecek.





Aktif futbolculuk hayatı esnasında antrenörlük ve Trabzon'da kulüp başkanlığı görevlerini de üstlendiğine kaydeden Kunt, "Eşim 35 yıl genel kaptanlık görevini yaptı. İki oğlumla beraber aynı takımda dahi oynadım, takım arkadaşı olduk. Öyle zamanlar var ki eşim formalarımızı yıkadı, 35 yıl genel kaptanlık yaptı. Hafize Kunt'a, eşime teşekkür ediyorum." dedi.





"GENÇLERE AYAK UYDURDU"





Kunt'u transfer eden takımın teknik direktörü Adnan Dost, "Harp-iş takımımızın yeni transferi Şerif Kunt oldu. Yeni bir jenerasyon oluşturduk. Kunt aynı zamanda amatör futbol dernek başkanı, kendisi idmanlarımıza ve gençlerimize ayak uydurdu." dedi.





Şerif Kunt'un takım arkadaşı ve takım kaptanı Muhammet ise, "Şerif hocamızla tanışmamızdan itibaren bilgisinden, tecrübesinden faydalanmaya başladık." şeklinde konuştu.