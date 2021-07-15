Samanyolu Haber /Gündem / 710 gün önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç nerede? /15 Temmuz 2021 14:21

710 gün önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç nerede?

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki görevinden 15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. Aradan 710 gün geçmesine rağmen Yusuf Bilge Tunç ortaya çıkarılmadı. Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için hiçbir yetkili kılını dahi kıpırdatmadı.

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Yusuf Bilge Tunç’a ait olan arabayı Gimat civarında bulan ailesi, polise başvurmasına rağmen 35 gün boyunca olay yeri incelemesi yaptıramadı. Yusuf Bilge Tunç’un bulunması başvurmadıkları devlet kapısı bırakmayan Tunç’un ailesi 710 gündür gelecek güzel bir haberi bekliyor. Gözü yaşlı emekli öğretmen baba Mustafa Tunç, “Yusufum’dan haber almayalı yıllar oldu. 4 bayram oldu. Bir baba için ne acı bir durum. Dünya bizim için bir zindan oldu. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın.” diyerek yaşadıkları acıyı anlattı.Her güne oğullarından gelecek iyi bir haber umuduyla uyanan anne ve baba, gelinleri ve 3 torunuyla birlikte Yusuf Bilge Tunç’un yolunu gözlüyor.
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