711 asker ihraç ediliyor: Delil yok, tutuklayamıyoruz ancak...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 711 askeri personelle ilgili ihraç işleminin başlatılması için gerekli belgelerin ilgili komutanlıklara gönderildiği bildirildi.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunduğu, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu iddia edilen 110 askeri personel hakkında 13 Ekim’de çıkarılan yakalama kararı sonrası operasyonlar sürerken iltisak yönünde veriler bulunduğu öne sürülen 601 askeri personel için de çalışma başlatıldı.





‘YETERLİ DELİL OLMADIĞI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARAMIYORUZ, İHRAÇ EDİN’





Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat/Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ile kurulan irtibat sonucunda 21’i albay, 25’i yarbay, 45’i binbaşı, 112’si yüzbaşı, 269’u üsteğmen, 33’ü teğmen, 196’sı astsubay ve 7’si uzman çavuş rütbeleriyle 3’ü sivil memur olmak üzere toplam 711 askeri personelin ihracı için dosya hazırlandı.





Haklarında operasyon yürütülen, başka yerlerde işlem yapılan veya adli veri için yeterli olmadığı için yakalama kararı çıkarılmayan ancak idari yönden hukuksuz kabul edilen 'örgüt iltisakları’ bulunduğu öne sürülen 711 personelle ilgili dosya, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili kuvvet komutanlıklarına teslim edildi.