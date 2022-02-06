72 saattir elektrik verilemeyen Isparta’da bir vatandaş evinde donarak öldü

Edinilen bilgilere göre Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı.







İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.







Nazlı’nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nazlı’nın, donarak öldüğü belirtiliyor.





Isparta’da 3 gündür elektrik ve doğalgaz sorunu çözülemedi. İnsanlar kara kışta battaniyelerle oturmak zorunda kalıyor. Vatandaşların öfkesi büyüyor. Ana arterlerdeki karlar bile temizlenemedi. Çöpler yığıldı. AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e yönelik tepkiler de artıyor.