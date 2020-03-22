'72 Türk vatandaşında virüs tespit ettik'

Suudi Arabistan, son 24 saat içinde ülkede 119 kişide korona virüsü tespit ettiklerini, bu kişilerin 72’sinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Buna göre, ülkedeki toplam korona virüsü sayısı 511’e yükseldi.







‘MEKKE’DE KARANTİNA ALTINDA TUTULUYORLAR’





Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Muhammed Abdülali, son testlerde pozitif çıkan 119 kişiden 72’sinin Mekke’de karantina altında tutulan Türk vatandaşları olduğunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan Abdülali, bu kişilerin virüsü enfekte olan bir Türk’le temastan sonra kaptığını söyledi.





Suudi Arabistan’ın açıkladığı son sayılarla birlikte, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasındaki son vaka sayısı 1700’ü geçmiş oldu. Bahreyn’in bugün ikinci ölümü bildirmesiyle, bu ülkelerdeki toplam ölü sayısı da dörde yükseldi.