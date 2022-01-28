Samanyolu Haber /Gündem / 72 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı /28 Ocak 2022 17:04

72 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

İngiltere'nin Notthingham kentinde 84 yaşındaki bir sürücünün 72 yıldır ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.

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Notthingham polisine göre adı açıklanmayan sürücü otomatik plaka tanıma sisteminin (ANPR) uyarısıyla Çarşamba akşamı trafik ekiplerince durduruldu.
Sürücü polise ifadesinde 12 yaşından beri ehliyetsiz araç kullandığını ve hayatında hiç polis tarafından durdurulmadığını söyledi.
Polise göre sürücü aracına hiç sigorta da yaptırmadı.

'Hiç kaza yapmadı'
Notthingham Polisi'nin Facebook paylaşımında "Olanlara inanamadık. 1938 doğumlu sürücü 12 yaşından beri ehliyetsiz ve sigortasız araba kullandığını itiraf etti. Ve nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı'' denildi.

Sürücünün şimdiye kadar hiç kazaya karışmadığı ya da arabasıyla başka araçlara zarar vermediği ifade ediliyor.

Ancak polis yetkilileri ANPR kameralarının yaygınlaştığına dikkat çekerek yasa dışı araç kullananların bir gün yakalanabilecekleri uyarısını yaptı.

Sürücüye ceza verilip verilmediği açıklanmadı.

İngiltere yasaları uyarınca ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 1000 sterline kadar çıkabiliyor.

Sürücülerin araçlarıyla bir kişinin yaralanmasına ya da ölümüne neden olması halinde 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
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