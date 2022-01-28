72 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı

Notthingham polisine göre adı açıklanmayan sürücü otomatik plaka tanıma sisteminin (ANPR) uyarısıyla Çarşamba akşamı trafik ekiplerince durduruldu.



Sürücü polise ifadesinde 12 yaşından beri ehliyetsiz araç kullandığını ve hayatında hiç polis tarafından durdurulmadığını söyledi.



Polise göre sürücü aracına hiç sigorta da yaptırmadı.



'Hiç kaza yapmadı'

Notthingham Polisi'nin Facebook paylaşımında "Olanlara inanamadık. 1938 doğumlu sürücü 12 yaşından beri ehliyetsiz ve sigortasız araba kullandığını itiraf etti. Ve nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı'' denildi.



