Samanyolu Haber /Gündem / '73 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin 63 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı! /29 Eylül 2023 08:22

'73 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin 63 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde milletvekili maaşının yetersiz olduğunu söyleyen AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın ikinci bir maaşı daha olduğu ortaya çıktı.

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AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın, yaptıkları işe göre milletvekillerinin aldığı 73 bin 379 liralık maaşı az bulduğunu açıklaması geçen hafta tartışmalara yol açmıştı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Bayraktar'ın FİSKOBİRLİK'teki görevini bırakmadığı ve ayda iki toplantıya katılarak 67 bin lira kazandığı ortaya çıktı. Bayraktar 67 bin liralık kazancının yanında kurumun tüm imkanlarından faydalanırken, Sakarya ve Giresun'da iki farklı makam aracına sahip.

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE GÖRE KURUM ZARARDA
Bir dönem FİSKOBİRLİK'te Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Trabzon şube ortağı olan Murat Akyol, 2021-2022 dönemi mali tablosuna dair değerlendirmede bulundu. Akyol, “Birlik tarafından hazırlanan ve delegelere sunulan gelir tablosuna göre FİSKOBİRLİK'in 2021-2022 arası 1 yıllık dönemde 1.8 milyon lira kar ettiği görülmektedir. Oysa ki aynı döneme ilişkin bağımsız denetim raporunda 2 milyon liranın üzerinde zarar oluştuğu ifade edilmektedir. Yani ortada kar yoktur. Lütfi Bayraktar göreve geldiği gündem beri birliğin gayri menkullerini satıyor. Ama kurum hala zarar ediyor. Sadece geçen yıl banka ve finans kuruluşlarına olan borcu 135 milyon 600 bin lira” dedi.
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