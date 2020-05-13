73 çocuk nadir görülen gizemli hastalığa yakalandı

ABD'nin New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo, eyalette üç çocuğun korona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.





Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Cuomo, sendromun çocuklar açısından yeni ve artan bir risk oluşturduğundan çok endişe ettiğini söyledi. Çocukların daha önce korona virüsüne karşı büyük oranda bağışıklık taşıdığı düşünülüyordu.





73 VAKA İNCELENİYOR





Eyaletin sağlık yetkililerinin korona virüsüne maruz kalan ve aynı zamanda sendromun belirtilerini de gösteren çocuklara ilişkin 73 vakayı incelediğini kaydeden Cuomo, bu belirtiler arasında kalp sorunlarına neden olabilecek şekilde kan damarlarında enflamasyonun oluşmasının bulunduğunu söyledi.





Cuomo, çocukların korona ya da antikor testlerinin pozitif çıktığını ancak hastaneye geldiklerinde bu belirtileri göstermediklerini belirtti. Bu gelişmeyi "gerçekten rahatsız edici" olarak yorumlayan Cuomo, küçük yaştakilerin korona virüsüne yakalanma riskinin olmadığı gibi bir algının varlığına dikkati çekti ancak "Artık bundan emin değiliz’’ dedi.





"Bunun haftalardır devam ediyor olması ve korona virüsüyle bağlantılı olarak teşhis edilmemiş olması çok mümkün’’ diyen New York Valisi, eyaletin sağlık dairesinin New York Gen Merkezi ve Rockefeller Üniversitesi’yle işbirliği halinde sendromun genetik temeli üzerinde çalışma yürüttüğünü bildirdi.





Vali Cuomo dün de, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteren 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu, New York’ta söz konusu nadir hastalıkla bağlantılı bilinen ilk ölüm vakasıydı.





Vali, Cumartesi günü de günlük basın toplantısında, bu hastalığın eyalet genelinde en az üç çocuğun canını aldığını belirtti ancak yaşları ya da koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi.





İLK OLARAK AVRUPA'DA GÖRÜLDÜ





Çocuklarda korona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülse de hayati tehlikesi bulunan bu vakalar ilk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya’da görülmüştü. Ancak ABD’de doktorlar, birden fazla organı hedef alabilen ve kalp fonksiyonlarını etkileyerek kalp damarlarını güçsüzleştiren bu hastalığın çocuklarda görüldüğü toplu bazı vakaların olduğunu bildirmişti.





Çocuklarda görülen bu hastalıkta yüksek ateş, deride döküntü, lenf bezlerinde şişkinlik ve ağır vakalarda da kalp damarlarında iltihaplanmanın görüldüğü toksik şok sendromu ve Kawasaki sendromundakine benzer belirtiler gözlemleniyor.





Uzmanlar bu sendromun hala corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Çünkü bu hastalık sadece korona virüsü testi pozitif çıkan çocuklarda görülmüyor.