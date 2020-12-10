737 MAX yeniden göklerde

Brezilya'nın en büyük havayolu şirketi Gal, Sao Paulo'dan ülkenin güneyindeki Porto Alegre şehrine Boeing 737 Max ile uçuş yaparak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.







Euronews'in haberinde şirket, uçuş öncesinde müşterilerine bilgi vererek bazı yolcuların istememesi durumunda biletlerini değiştirebilecekleri ve başka model uçaklarla yapılan aynı güzergahtaki seferleri tercih edebilecekleri mesajını iletti.





Gal'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Paulo Kakinoff söz konusu sefer sonrası, "Boeing 737 Max havacılık tarihinin en verimli uçağı. Aynı zamanda yeniden sertifika programını eksiksiz tamamlayan tek model." açıklamasında bulundu.





Gal, Brezilya'da filosunda en çok 737 Max barındıran havayolu şirketi konumunda.





Brezilya'da Havacılık Düzenleme Kurulu, geçtiğimiz kasım ayında 737 Max ile ilgili kısıtlamaları kaldırdığını açıklamıştı. Aynı düzenlemelerin yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da söz konusu modelle uçuşların aralık ayı sonunda başlaması bekleniyor.





Boeing firmasının en çok sattığı model olan ve yakıt tasarrufu özelliğiyle ön plana çıkan 737 Max, 2018 Ekim ve 2019 Mart tarihlerinde Endonezya ve Etiyopya'da iki ölümcül kazaya sebep olmuş ve bu iki kazada toplamda 346 kişi hayatını kaybetmişti.





Yapılan araştırma sonrası her iki kazanın sebebinin de "sensör uyuşmazlıklarında otomatik devreye giren MCAS sistemi" olarak açıklanmıştı.