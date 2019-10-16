74 yaşındaki bir kişiye 'Kürtçe' dayağı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi ile Kürtçe konuşan Ekrem Yaşlı, hastanede bulunan başka bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.





Kürtçe konuştuğu için Adapazarı’nda saldırıya uğrayan ve sonra başından vurulan mevsimlik işçi Şirin Tosun, 50 gün süren tedavi sürecinden sonra vefat etmişti. Tosun’un başına gelen benzer bir olay Çanakkale’de yaşandı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi’nde göz ameliyatı olan eşi Bedriye Yaşlı (71) ile Kürtçe konuşan Ekrem Yaşlı’ya (74) saldırıya uğradı.





Saldırıya ilişkin alınan bilgiye göre, göz ameliyatında Türkçe bilmeyen eşine refakatçilik yaparken Kürtçe konuşan Ekrem Yaşlı, aynı odada bulunan başka hastanın yakını tarafından saldırıya uğradı. Saldırganın “Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti” diyerek odadan çıktığı daha sonra soda şişesi ile odaya geri geldiği ve Ekrem Yaşlı’ya şişeyle saldırdığı öğrenildi.







SODA ŞİŞESİ İLE SALDIRDI

Kendisine yönelik saldırıyı şu ifadelerle anlatan Yaşlı, “Ben bir şey demedim ona. Bana ‘sen nereden geldin?’ gibi bir şeyler söyledi. Ben anlamadım önce. Sonra koltukta oturuyordum, bir ara göz göze geldik. ‘Bana neden bakıyorsun?’ dedi. Ben de ona bakmadığımı söyledim, ayrıca ‘bakmak yasak mı?’ dedim. Arkasında soda şişesi saklıyormuş. ‘Ben sana bana bakma demedim mi’ dedi, ‘burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ diyerek soda şişesiyle iki kez kafama vurdu” dedi.





Kendisine vuranın 20’li yaşlarda biri olduğunu söyleyen Yaşlı, hastane polisine şikâyetçi oldu. Orada ilk ifadesini veren Yaşlı, savcılığa da şikâyette bulunacağını ifade etti. Konuyla ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) Çanakkale Şubesine başvuru yapılırken, İHD yetkilileri olayın adli boyutu itibariyle takip edileceğini, Çanakkale’de insanların bir arada ve barış içinde yaşadığını, bu tür ırkçı saldırılara izin verilmeyeceği ifade edildi.