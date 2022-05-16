Samanyolu Haber /Gündem / 75 maçtır nakavt olmayan Türk boksör, ringte kalbine yenildi /16 Mayıs 2022 12:17

75 maçtır nakavt olmayan Türk boksör, ringte kalbine yenildi

Boksör Musa Askan Yamak, dün Almanya’nın Münih kentinde yapılan maçta kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yamak, bütün müdahalelere cevap vermeyerek 36 yaşında yaşamını yitirdi.

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Dün Almanya’nın Münih kentinde yapılan maçta boksör Musa Askan Yamak'ın, kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen 36 yaşındaki genç boksör Yamak, kalbine yenik düştü.

Aslen Giresun’un Alucra ilçesinden olan ve Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak’ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

Mola esnasında kalp krizi geçirdi
Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.
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