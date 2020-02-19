75 tl’lik asgari ücret jestini patron değil ,İşsizlik Sigortası Fonu'na ödetecekler

AKP, Meclis'e sunduğu torba yasa teklifinde, patronlara 2020 yılı boyunca 75 TL asgari ücret desteği verilmesi, desteğin de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması istendi.







AKP, birçok kanunda değişiklik öngören torba yasayı Meclis'e sundu. Torba yasada, bu yıl patronlara asgari ücret desteği verilmesi teklifi de yer aldı. 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin görüşüldüğü toplantılarda, patronlar 2016-2019 yıllarında yapılan asgari ücret desteğinin devam etmesini istemişti. AKP bu hafta hazırladığı torba yasayla patronlara 75 TL asgari ücret desteği verilmesi teklifini Meclis'e sundu.







Desteğin altından ise yine işsizlik fonundan patrona kaynak aktarılması çıktı. Patronlara asgari ücret desteğinin gerekçesi, kanun teklifinde “İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmıştır. (..) 2020 yılının tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır” olarak belirtildi. İktidar, geçmiş yıllarda patronlara verdiği asgari ücret desteğini de İşsizlik Sigortası Fonundan karşılamıştı.





Torba yasada İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin bir madde daha yer aldı. Mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasının da 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması istendi.





MİLYARLAR İŞSİZE DEĞİL, PATRONA AKIYOR

Peki İşsizlik Fonu’ndan bugüne kadar patronlara ne kadar işsizlik desteği ödendi?









Teşvik ve destek ödemelerine, İstihdamı Teşvik Ödemeleri ile Asgari Ücret Desteği Ödemeleri dahil ediliyor. İŞKUR tarafından yayımlanan resmi İşsizlik Sigortası Fonu aylık bültenine göre Teşvik ve Destek Ödemeleri şöyle:





2017 yılında 2 milyar 504 milyon 122 bin,

2018 yılında 10 milyar 709 milyon 430 bin,

2019 yılında ise 16 milyar 58 milyon 120 bin.





İşsiz kalan emekçiler ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan patronlardan daha az yararlandı. Aynı bültende yer alan verilere göre; işsizlik ödeneğine 2017 yılında 4 milyar 895 milyon 131 bin TL,

2018 yılında 5 milyar 865 milyon 518 bin TL,

2019 yılında 10 milyar 6 milyon 403 bin TL harcandı.





PATRONLAR 2019 YILINDA 100 VERDİ, 140 ALDI

Patronlara asgari ücret desteğinin devamına ilişkin Evrensel'e konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin en düşük asgari ücretli ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2020 yılı için Asgari Geçim indirimi (AGİ) dahil 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgari ücretin daha yılın ilk ayında açlık sınırının altına gerilediğine dikkat çeken Çerkezoğlu, “Biz asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılmasını, insan onuruna yakışır ve ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması gerektiğini söylerken, hükümet ve işveren ittifakı bir kez daha asgari ücreti açlık sınırı altında belirledi. Ancak patronlara verilen destekler de hükümetin tutumu her zamanki gibi patrondan yana oldu. İşsizlik fonu bir işveren fonuna dönüşmüş durumda. 2019 yılında işverenler işsizlik fonuna verdiği her 100 TL karşılığında 140 TL aldılar. Dolayısıyla İşsizlik Fonunun amacı dışında kullanılmasından derhal vazgeçilmeli, fon sadece işsizler için kullanılmalı” dedi.