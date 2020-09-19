75 yaşındaki hasta tutuklu hayatını kaybetti





Muş’un Malazgirt ilçesinde 3 yıl önce tutuklanan 75 yaşındaki emekli öğretmen Takiyettin Özkahraman, önceki gün tutuklu bulunduğu Patnos L Tipi Cezaevi’nde fenalaşması üzerine ambulansla Patnos İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, daha sonra buradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.





Özkahraman, solunum ve akciğer yetersizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Özkahraman, 2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Malazgirt İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.





Yaşamını yitiren Özkahraman’ın kardeşi Sadullah Özkahraman, ağabeyinin tutuklanmadan önce herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını dile getirdi.





Ağabeyinin cezaevinde iki ay önce rahatsızlıklarının başladığını anlatan Özkahraman, “Ağabeyim birçok kez cezaevinde fenalaştı ama hastanede tedavi altına alınmadı. Çoğu zaman da ağrı kesici ilaçlar verilip, koğuşa geri getiriliyordu. Yada hastaneye götürülüp aynı gün cezaevine geri getiriliyordu. Koronavirüs nedeniyle ağabeyimi her hastane dönüşü 14 gün boyunca tek kişilik koğuşa almışlardı. İyi bir hastanede tedavi edilmesi gerekiyordu. Daha önce de getirildiği Van Devlet Hastanesi'nde doktorlar anjiyo yapılması gerektiği söylemiş ama hastaneye getirip de tedavi etmemişler. Bu nedenle dün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akciğer yetmezliği ve solunum sıkıntısı çekiyordu.” dedi.





Adalet Bakanlığı’na ağabeyinin infazının ertelenmesi için iki defa dilekçe verdiklerini de ifade eden Özkahraman, ancak dilekçelerinin dikkate alınmadığını söyledi.





Özkahraman, tepkisini “İçimiz yanıyor ama başka hasta tutuklular da bu şekilde heder edilmesin. Adalet Bakanlığı’na hasta tutuklular için verilen dilekçeler yok sayılıyor. İnsanların adalet beklentileri de kalmıyor. Abim gibi nice hasta tutuklu cezaevinde, aralarında yaşamını yitirenler de oldu. Her ölümün sorumlusu Hükümet ve Adalet Bakanlığı’dır” sözleriyle dile getirdi.







