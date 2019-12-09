Samanyolu Haber /Gündem / 75 yaşındaki kadını hukuksuz bir şekilde evden atmak için yeniden harekete geçtiler /09 Aralık 2019 19:29

75 yaşındaki kadını hukuksuz bir şekilde evden atmak için yeniden harekete geçtiler

İzmir'in tanına esnaflarından 'Paşa' lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez ve eşi Ayniyet Dönmez yeni bir zulüm ile karşı karşıya...

SHABER3.COM

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırılan Gürbüz Dönmez hala cezaevinde tutuluyor... İzmir'de 'Paşa' lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez ile 75 yaşındaki eşi  Ayniyet Dönmez yeni bir zulümle karşı karşıya... 

Çocukları olamayan Ayniyet Dönmez yıllardır yaşadığı evinden çıkartılmak isteniyor. İzmir Karabağlar İlçesinde Kaymakamlık mahkemenin defalarca durdurduğu tahliye kararını Dönmez çiftinin evine tekrar gönderdi. Karar yalnız yaşayan Dönmez'e değil mesai bitimine yakın mahalle muhtarına  tebliğ edildi. 

Olayın gelişimi şöyle 

İzmir'in tanınan simalarından 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez eşine haber vermeden oturduğu evi kaydı hayat şartı ile bir eğitim vakfına kurumuna bağışlandı. 

Çocukları olmayan çift hayatta oldukları sürece kanunen evde oturma hakları oldukları halde  Karabağlar Kaymakamlığı sürekli Gürbüz çiftine tebligat gönderiyor. 


Daha önce de temmuz ayında benzer bir girişimde bulunulmuştu.  Durumu sosyal medyadan duyuran Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hukuksuzluğa tepki göstermişti 


Sosyal Medyada olayın gündeme gelmesinin ardından tahliye kararı tekrar durdurulmuştu. 


75 yaşındaki Ayniye Dönmez'in ciddi sağlık sorunları var Kendisi  kalp hastası. Evinin tahliye kararından sonra şikayetleri daha da arttı. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 75 yaşındaki kadını hukuksuz bir şekilde evden atmak... Sonraki Haber >>

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!

120 Bin dolarlık muzu yedi

120 Bin dolarlık muzu yedi

Özgürlük tırı ABD yollarında

Özgürlük tırı ABD yollarında

Korkunç an kamerada

Korkunç an kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Aç fil kantini dağıttı

Aç fil kantini dağıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:09:29