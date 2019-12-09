75 yaşındaki kadını hukuksuz bir şekilde evden atmak için yeniden harekete geçtiler





Çocukları olamayan Ayniyet Dönmez yıllardır yaşadığı evinden çıkartılmak isteniyor. İzmir Karabağlar İlçesinde Kaymakamlık mahkemenin defalarca durdurduğu tahliye kararını Dönmez çiftinin evine tekrar gönderdi. Karar yalnız yaşayan Dönmez'e değil mesai bitimine yakın mahalle muhtarına tebliğ edildi.





Olayın gelişimi şöyle

İzmir'in tanınan simalarından 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez eşine haber vermeden oturduğu evi kaydı hayat şartı ile bir eğitim vakfına kurumuna bağışlandı.

Çocukları olmayan çift hayatta oldukları sürece kanunen evde oturma hakları oldukları halde Karabağlar Kaymakamlığı sürekli Gürbüz çiftine tebligat gönderiyor.



Daha önce de temmuz ayında benzer bir girişimde bulunulmuştu. Durumu sosyal medyadan duyuran Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hukuksuzluğa tepki göstermişti



Sosyal Medyada olayın gündeme gelmesinin ardından tahliye kararı tekrar durdurulmuştu.





75 yaşındaki Ayniye Dönmez'in ciddi sağlık sorunları var Kendisi kalp hastası. Evinin tahliye kararından sonra şikayetleri daha da arttı.





İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürbüz Dönmez hala cezaevinde tutuluyor... İzmir'de 'Paşa' lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez ile 75 yaşındaki eşi Ayniyet Dönmez yeni bir zulümle karşı karşıya...