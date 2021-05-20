75 yaşındaki Melek İpek'in cezası onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi (İstinaf), Koza-İpek Holding davasında aralarında Melek İpek'in de bulunduğu 20 kişiye verilen cezaların 'hukuka uygun olduğu'na hükmetti ve Melek İpek'e iki ayrı suçlamadan dolayı verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını onayladı.





İstinaf mahkemesi, Koza Holding yöneticisi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 kişiye verilen cezaları hukuka uygun olduğu gerekçesiyle onayladı.





Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütüne üye olma'nın da aralarında bulunduğu çeşitli suçlamalarla ilgili, 2017 yılında başlayan dava, 9 Ocak 2020 yılında karara bağlanmıştı.





İstinaf mahkemesi, kararda bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti ve tutuklu yargılanan Cafer Tekin İpek'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçlarından verilen toplam 79 yıl sekiz ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasını onayladı.





Melek İpek'e ise, 'terör örgütü üyeliği' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçundan toplam 11 yıl 8 ay verilen ceza ile 104 bin 100 lira para cezası da onaylandı.





Mahkeme kararında temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.