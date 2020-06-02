750+100 milyar euro!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin Koronavirüs krizinden daha hızlı çıkmasını sağlamak için ikinci bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor.







Merkel hükûmeti ekonomiyi salgının etkisinden korumak için martta 750 milyar euro tutarında ilk teşvik paketini açıkladı.





Devasa pakete rağmen ekonominin 2020 yılınnda yüzde 6'dan fazla daralabileceği belirtiliyor. Söz konusu oran "2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en sert daralma" diye nitelendiriyor.





Merkel, Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) öncülük ettiği blok ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonundan yetkililerle Berlin saatiyle 14:00'te bir araya gelecek.





ÇOCUKLU AİLELERE İLAVE YARDIM





Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Merkel, 50 milyar euro (56 milyar dolar) ila 100 milyar euro arasındaki büyüklüğe sahip paket üzerinde mutabakat arayacak.





Korona salgınına karşı ortaya koyduğu liderlik, Almanya Başbakanı Merkel'e verilen halk desteğini yüzde 70'in üzerine çıkardı.





Muhtemel tedbirler arasında zorluk çeken belediyeler için borç yardımlarından otomobil satışlarını teşvik etmek için nakit yardımı ile çocuklu aileler için yardıma kadar çeşitli destekler bulunuyor.







Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, "Kurzarbeit" olarak adlandırılan kısa çalışma ödeneği programını genişletmek istediklerini belirtmişti. Almanya kısa çalışma ödeneği süresini 12 aya çıkarmıştı.







100 MİLYAR EUROYA ÇIKARALCAK





Bir kaynağa göre Sosyal Demokratlar harcamaları 100 milyar euroya yaklaştırmaya çalışırken Merkel'in grubu yeni borcun miktarını sınırlandırmak istiyor.





Bild'in hükûmet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre paketin toplam hacmi 75 milyar euro ila 80 milyar euro arasında olacak.





Federal hükûmet 60 milyar euronun üzerinde destek sağlarken kalan kısmını yerel hükmetler üstlenecek.