750 milyar euroluk paket!

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasaları sakinleştirmek ve Koronavirüs'ün etkileriyle boğuşan Euro Bölgesi ekonomisini korumak için 750 milyar euro (820 milyar dolar) tutarında ek acil tahvil alım programı başlattı.





ECB Başkanı Christine Lagarde, "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir. Bizim euroya bağlılığımızın bir sınırı yok." dedi. Teşvik önlemlerinin açıklanmasının ardından euro ve ABD hisse vadelileri yükseldi.





İTALYA, İSPANYA VE YUNANİSTAN'A YARDIM EDİLECEK





Bankanın 18 Mart Çarşamba akşamı takvimde olmayan acil toplantı ile aldığı karar, ekonomiyi bu yıl resesyona sürüklemesi bekleyen küresel salgına karşı banka tarafından alınan tedbirler dizisinin en sonuncusu.





Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB üyesi ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.





Avrupa'da yetkililer, ilave harcama tedbirlerinin akabinde borçlanma maliyetlerinin yükselmesiyle kamu maliyesi bozulan İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelere yardım etmek için bölgesel bir kurtarma fonu üzerine çalışıyor.





ECB'NİN AÇIKLADIĞI PAKETTE NELER VAR?





*Kamu ve özel sektör tahvilleri alınmak üzere 750 milyar euroluk geçici bir varlık alım programı ne az 2020 yılının sonuna kadar sürecek.





*Program mevcut parasal genişleme programı çerçevesinde mümkün olan tüm varlıkları içerecek ve yeterli kredi kalitesine sahip şirket tahvillerine genişletilecek.





*Yunanistan'ın kamu borcu mevcut kurallardan muaf tutularak programa dahil edilecek.





*Bazı risk parametrelerinde ayarlama yapılarak teminat standartları düşürülecek.





*Program ECB pandeminin (uluslararası salgın) kriz safhasının geçtiğine karar verene ve en az bu yılın sonuna kadar kadar sürecek.





*ECB parasal genişleme dahilindeki varlıklarına ilişkin kendi belirlediği limitleri artırmayı değerlendirecek ve varlık alım programlarının ölçeğini artırmak için hazır bulunacak.