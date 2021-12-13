Samanyolu Haber /Gündem / 750 milyon liralık vurgun! Çok sayıda kişi gözaltında /13 Aralık 2021 10:14

750 milyon liralık vurgun! Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Mali polis, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya ihracat yapan bazı firmaların usulsüz işlem bilgisi üzerine harekete geçti. İddiaya göre firmalar, gönderdikleri ürünlerin devlete yapılan bildirimini, olduğundan çok daha yüksek gösteriyordu. Bu sayede hak ettiklerinden çok daha yüksek vergi iadesi alıyorlardı.

Mali Şube’nin  uzun süre takibiyle belirlenen usulsüzlükle ilgili, 51 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldıkları da belirlendi. Araştırmaların ardından, şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir olmak üzere 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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