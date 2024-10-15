750 TL’nin anlatılmayan hikayesi: Kredi kartından hava savunmaya, işin aslı ne?

Bu vergi veya harç kalemleri için “savunma sanayiine destek” söylemi bir taktik mi yoksa gerçekten Türkiye’nin savunması için acil kaynak mı gerekli? Yakın zamanda yeniden değerleme oranları da belli olacak. Enflasyon rakamlarına göre 2025 için şu aşamada vergi, harç ve cezalarda %45 civarında artış bekleniyor. Ancak gidişata göre Ocak ayında emekli ve memurda %15-20 arası bir ücret artışı, asgari ücrette de maksimum %30’luk bir artış konuşuluyor. Bu şartlarda vatandaşı 2025’te ne bekliyor? Maliye Bakanlığı (E) Mali İstatistikler Daire Başkanı Selçuk Adıgüzel gazeteci Fuat Karazeybek‘e yorumladı.







