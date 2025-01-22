Samanyolu Haber /Gündem / 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde son kez arama yapılacak /22 Ocak 2025 09:38

76 kişinin hayatını kaybettiği otelde son kez arama yapılacak

Bolu’da 76 kişiye mezar olan, yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'inde sabah saatleri itibariyle AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. Türkiye’nin yüreğini yakan felaketin göbeğinde ekipler, bugün son kez arama çalışması yapacak.

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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki otelde çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Yangından kurtulmak isteyenler metrelerce yükseklikten aşağı atladı, pencerelere çarşafları bağlayarak kaçmanın yollarını aradı.

10 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
10 saatten fazla süren yangın, dün kontrol altına alındı. Felaketin ortaya çıkan her görüntüsü kan dondururken, yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

'RESTORANDAN ÇIKTI' İDDİASI
Türkiye’nin yüreğini dağlayan yangının çıkış sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yangının restoranda çıktığı öne sürüldü. Faciada hayatını kaybeden 45 kişinin ailelerine teslim edildi.

SON KEZ ARAMA YAPILACAK
Öte yandan Grand Kartal Otel'de bugün son kez arama çalışması yapılacağı bildirildi. Sabah saatlerinde otele gelen AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak.
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