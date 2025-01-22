76 kişinin hayatını kaybettiği otelde son kez arama yapılacak

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki otelde çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Yangından kurtulmak isteyenler metrelerce yükseklikten aşağı atladı, pencerelere çarşafları bağlayarak kaçmanın yollarını aradı.





10 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

10 saatten fazla süren yangın, dün kontrol altına alındı. Felaketin ortaya çıkan her görüntüsü kan dondururken, yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





'RESTORANDAN ÇIKTI' İDDİASI

Türkiye’nin yüreğini dağlayan yangının çıkış sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yangının restoranda çıktığı öne sürüldü. Faciada hayatını kaybeden 45 kişinin ailelerine teslim edildi.





SON KEZ ARAMA YAPILACAK

Öte yandan Grand Kartal Otel'de bugün son kez arama çalışması yapılacağı bildirildi. Sabah saatlerinde otele gelen AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak.