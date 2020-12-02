776 TL altında kalan zam, zam değil

Asgari ücret müzakereleri 4 Aralık Cuma günü başlıyor. Doğrudan 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret 2020 yılında yapılan 320 liralık zamla 390 dolar seviyesine çıkmıştı.





Asgari ücretin bir yıl önceki seviyede kalabilmesi için 2021 yılı için net 3 bin 100 TL’ye yükseltilmesi gerekiyor. Bunun için asgari ücrete en az 775 TL zam yapılması gerek.





776 TL'NİN ALTINDA KALAN ARTIŞ KAYIP DEMEK





Türkiye’de döviz kurlarındaki artış asgari ücreti de eritti. TL bazında 15 yılda 6,5 kat artan net asgari ücret 279,32 dolar seviyesinde kaldı. 2 Ocak 2020'de 2 bin 324 TL olan asgari ücret 390 dolar olmuştu.





Başka bir ifadeyle 2 bin 324 TL olan net asgari ücrete 776 TL azam gelirse milyonca işçinin maaşı dolar karşısında en azından geçen yılki seviyede kalacak.





ALBAYRAK’IN İSTİFASIYLA 17 DOLAR ARTTI





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım'da istifa etmesinin akabinde doların 7,80 TL'ye kadar düşmesinin etkisiyle asgari ücret arttı.





31 Ekim'de dolar kuru 8,32 TL iken 2 bin 324 TL olan ücret, dolar bazında 279,32 dolar seviyesindeydi. 1 Aralık itibarıyla 1 dolar 7,85 TL. 2 bin 324 TL olan net asgari ücret dolar bazında 296 dolara yükseldi. Asgari ücret dolar bazında 17 dolar arttı.



