Samanyolu Haber /Ekonomi / 776 TL altında kalan zam, zam değil /02 Aralık 2020 16:32

776 TL altında kalan zam, zam değil

Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve euro başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi asgari ücreti de eritti. 1 Ocak 2020'de 390 dolara tekabül eden asgari ücret 279 dolara geriledi. 2021 zammı 776 TL ve üzerine çıkmadıkça çalışanların kayıpları telafi edilmeyecek.

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Asgari ücret müzakereleri 4 Aralık Cuma günü başlıyor. Doğrudan 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret 2020 yılında yapılan 320 liralık zamla 390 dolar seviyesine çıkmıştı. 

Asgari ücretin bir yıl önceki seviyede kalabilmesi için 2021 yılı için net 3 bin 100 TL’ye yükseltilmesi gerekiyor. Bunun için asgari ücrete en az 775 TL zam yapılması gerek.

776 TL'NİN ALTINDA KALAN ARTIŞ KAYIP DEMEK

Türkiye’de döviz kurlarındaki artış asgari ücreti de eritti. TL bazında 15 yılda 6,5 kat artan net asgari ücret 279,32 dolar seviyesinde kaldı. 2 Ocak 2020'de 2 bin 324 TL olan asgari ücret 390 dolar olmuştu. 

Başka bir ifadeyle 2 bin 324 TL olan net asgari ücrete 776 TL azam gelirse milyonca işçinin maaşı dolar karşısında en azından geçen yılki seviyede kalacak.

ALBAYRAK’IN İSTİFASIYLA 17 DOLAR ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım'da istifa etmesinin akabinde doların 7,80 TL'ye kadar düşmesinin etkisiyle asgari ücret arttı. 

31 Ekim'de dolar kuru 8,32 TL iken 2 bin 324 TL olan ücret, dolar bazında 279,32 dolar seviyesindeydi. 1 Aralık itibarıyla 1 dolar 7,85 TL. 2 bin 324 TL olan net asgari ücret dolar bazında 296 dolara yükseldi. Asgari ücret dolar bazında 17 dolar arttı.

Kronos'un haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira. Asgari ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolarda tutmak için asgari ücret bugün en az 3 bin 100 lira olmalı.” dedi.
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