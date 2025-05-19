Samanyolu Haber /Gündem / 78 değil 81 ceset torbası kullanılmış: Kartalkaya faciasında tüyler ürperten ayrıntı! /19 Mayıs 2025 09:32

78 değil 81 ceset torbası kullanılmış: Kartalkaya faciasında tüyler ürperten ayrıntı!

Türkiye'nin yüreğini yakan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yangında resmi olarak 78 kişi hayatını kaybettiği açıklanırken, incelemelerde 81 ceset torbasının kullanıldığı öğrenildi.

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998’er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yeni detaylar ortaya çıktı.

81 CESET TORBASI KULLANILMIŞ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edildi. İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan 2 ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarıldı.

İddianamede, bazı cesetlerin DNA yöntemiyle kimliklendirilebildiği, olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin analiz edildiği bilgisine de yer verildi.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtilmişti.
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